Bianca Andreescu positiva al Coronavirus: “Non vedo l’ora di tornare a competere” (Di domenica 25 aprile 2021) “Cari fan, dopo esser risultata negative prima del mio viaggio verso Madrid, sono triste di informarvi che sono risultata positiva al Coronavirus dopo l’arrivo e non potrà giocare al Madrid Open, nel corso della prossima settimana. Io mi sento bene, continuo a seguire i protocolli del caso e le linee guida sulla sicurezza. Non vedo l’ora di tornare a competere nel circuito“. Questo il contenuto del messaggio divulgato da Bianca Andreescu tramite i propri account social, in merito alla sua positività al Coronavirus, recentemente riscontrata. La tennista canadese ha annunciato il conseguente ritiro dal Madrid Open, competizione iberica prestigiosa e attesa, a causa della contrazione del virus. Sfortuna ricorrente per ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) “Cari fan, dopo esser risultata negative prima del mio viaggio verso Madrid, sono triste di informarvi che sono risultataaldopo l’arrivo e non potrà giocare al Madrid Open, nel corso della prossima settimana. Io mi sento bene, continuo a seguire i protocolli del caso e le linee guida sulla sicurezza. Nondinel circuito“. Questo il contenuto del messaggio divulgato datramite i propri account social, in merito alla sua positività al, recentemente riscontrata. La tennista canadese ha annunciato il conseguente ritiro dal Madrid Open, competizione iberica prestigiosa e attesa, a causa della contrazione del virus. Sfortuna ricorrente per ...

Tennis: Miami; Andreescu si ritira, trionfo per Barty Ashleigh Barty fa il bis al Miami Open di tennis. La numero uno mondiale della racchetta ha infatti vinto la finale del torneo in Florida, dopo che la sua rivale, la canadese Bianca Andreescu (vittima anche di una caduta nei primi minuti di gioco del secondo set) ha alzato bandiera bianca quando stava sotto di un set e nella seconda frazione di gioco era sul parziale di 0 -...

Sia quelle che c'erano già allora che quelle che sono arrivate dopo, come la stessa Iga Swiatek, Bianca Andreescu e Sonia Kenin, limitandoci a citare tra le attuali prime venti giocatrici al mondo ...

