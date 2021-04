Atalanta - Bologna 5 - 0 (Di domenica 25 aprile 2021) Show dell' Atalanta che rifila la 'manita' al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Finisce 5 - 0 con i bergamaschi che salgono al secondo posto in classifica in attesa del Milan che domani sera affronterà la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Show dell'che rifila la 'manita' aldi Sinisa Mihajlovic. Finisce 5 - 0 con i bergamaschi che salgono al secondo posto in classifica in attesa del Milan che domani sera affronterà la ...

Advertising

Atalanta_BC : Cafeteros en acción! ???? ? Un gol tutto colombiano nell'ultimo #AtalantaBologna! ???? A great Colombian goal from our… - SkySport : Atalanta-Bologna 2-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #AtalantaBologna Su Sky Sport Serie A ?… - ZZiliani : Per dire quanto sia forte l’#Atalanta, gli autori del gol gioiello dell’1-0 al #Bologna sono #Muriel (tacco a liber… - Todomercadoweb : Italia, repaso de la Atalanta al Bologna. - mongiaka_96 : @luckymooon Ok. Poi dice ''Roma-Atalanta e Atalanta-Bologna non si sarebbero giocate''. Ma come no??? -