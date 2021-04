Vaccini come una lotteria: dosi per over 70 finite in 21 minuti. Giani si organizzi meglio (Di sabato 24 aprile 2021) Un concorso a premi? O una lotteria. Caro presidente Giani, organizzati meglio, perchè la campagna vaccinale in Toscana è un vero fallimento. Le 11.000 dosi Johnson & Johnson messe a disposizione degli over 70 sul portale della Toscana per la vaccinazione sono andate esaurite in 21 minuti: l'agenda per i nati tra il 1941 e il 1951 era stata riaperta alle ore 16 e si è chiusa poco dopo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) Un concorso a premi? O una. Caro presidente, organizzati, perchè la campagna vaccinale in Toscana è un vero fallimento. Le 11.000Johnson & Johnson messe a disposizione degli70 sul portale della Toscana per la vaccinazione sono andate esaurite in 21: l'agenda per i nati tra il 1941 e il 1951 era stata riaperta alle ore 16 e si è chiusa poco dopo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Anche la variante niuiorchese (così come tutte le altre) viene bloccata dai vaccini più efficaci. N… - RaiNews : 'Riaperture graduali non vanno intese come liberi tutti. Su pass vaccinale serviva confronto scientifico più dettag… - fattoquotidiano : De Luca: “Su vaccini governo dorme in piedi. Figliuolo indossi abiti civili e non la mimetica”. E su Superlega: “Br… - RasoiniR : RT @associali: Vaccini anticovid: sospendere i brevetti per averne per tutti? Anche di questo parleremo mercoledì 28 aprile (ore 17-19) al… - rbanzi : RT @associali: Vaccini anticovid: sospendere i brevetti per averne per tutti? Anche di questo parleremo mercoledì 28 aprile (ore 17-19) al… -