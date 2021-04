Top 10 | Carlo Conti ammette | “In tv stiamo perdendo la leggerezza | ci è stata tolta dai social”

Leggi su formatonews

(Di sabato 24 aprile 2021) È ripartito “Top Dieci” e il conduttoresi è lasciato andare in alcune considerazioni sulla nuova edizione del programma e più in generale sul mondo della tv: ecco che cosa ha detto.Dal 23 aprile è tornato in tv su Rai 1 “Top 10”, il game show giunto ormai alla sua seconda edizione e per l’occasioneè stato raggiunto da “Vanity Fair”. Nell’intervista il conduttore ha raccontato come sarà questa nuova edizione in partenza: tanti ospiti nuovi e la presenza di un pubblico (anche se ridotto).ha parlato anche di Sanremo, svelando i suoi brani preferiti della scorsa edizione. Ecco le sue parole. Top 10 torna in tv È tornato “Top 10”, la sfida televisiva che dopo il primo lock down dell’anno scorso aveva allietato ...