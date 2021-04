Sassuolo-Sampdoria: le formazioni ufficiali (Di sabato 24 aprile 2021) Uscite le formazioni ufficiali di Sassuolo-Sampdoria per il match delle 20:45. Senza Raspadori e Caputo, De Zerbi si affida a Defrel in attacco. A sorpresa Boga in panchina e il tecnico opta per la difesa a 3. La Samp invece è senza Quagliarella: spazio a Keita e Gabbiadini davanti, c’è Damsgaard. Di seguito, le formazioni ufficiali. Sassuolo – Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari; Toljan, Lopez, Locatelli, Traorè, Kyriakopoulos; Berardi, Defrel. All. De Zerbi Sampdoria – Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Keita. All. Ranieri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Uscite lediper il match delle 20:45. Senza Raspadori e Caputo, De Zerbi si affida a Defrel in attacco. A sorpresa Boga in panchina e il tecnico opta per la difesa a 3. La Samp invece è senza Quagliarella: spazio a Keita e Gabbiadini davanti, c’è Damsgaard. Di seguito, le– Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari; Toljan, Lopez, Locatelli, Traorè, Kyriakopoulos; Berardi, Defrel. All. De Zerbi– Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Gabbiadini, Keita. All. Ranieri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - zazoomblog : Formazioni ufficiali Sassuolo Sampdoria: le scelte degli allenatori - #Formazioni #ufficiali #Sassuolo - infoitsport : Sassuolo-Sampdoria, in palio ci sono solo i tre punti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Sampdoria, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Sampdoria, le formazioni ufficiali -