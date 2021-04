Sabato Shopping: i consigli per il 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Siamo faticosamente arrivati alla fine di aprile, e anche se non abbiamo nemmeno la gioia di fare un po’ di vacanza in più con il 25 che casca di Domenica, è pur sempre weekend. Quello che ci serve è una bella dose di shopping per dare una rinfrescata al guardaroba, magari tenendo d’occhio le tendenze del momento. Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse o arancioni. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è giusto pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per aggiornarvi sui nuovi arrivi nei negozi e online. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 aprile 2021) Siamo faticosamente arrivati alla fine di aprile, e anche se non abbiamo nemmeno la gioia di fare un po’ di vacanza in più con il 25 che casca di Domenica, è pur sempre weekend. Quello che ci serve è una bella dose di shopping per dare una rinfrescata al guardaroba, magari tenendo d’occhio le tendenze del momento. Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse o arancioni. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è giusto pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per aggiornarvi sui nuovi arrivi nei negozi e online.

Advertising

galsnchicks : @Arypigliate Brava. Il sabato e la domenica è per lo shopping ?? - dayanesupporter : in più trovavo il tempo di uscire, di andare in palestra, tutti i venerdì e sabato sera ero fuori, quasi ogni domen… - andrea_82b15 : RT @ASpolvi: @andrea_82b15 Quel mese gli cambio’la vita, girava con una Ferrari ed accompagnava la moglie Avvocatessa a fare shopping il sa… - ASpolvi : @andrea_82b15 Quel mese gli cambio’la vita, girava con una Ferrari ed accompagnava la moglie Avvocatessa a fare shopping il sabato . - merlino53 : @anna__mia21 @silviasplash Certo che sì, sabato abbiamo fatto shopping con mia figlia Claudia e siamo usciti con sei libri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Shopping A cena col 'coprifuoco': i ristoranti si preparano ... ma non arginare il fiume di persone che va su e giù per via Piol il sabato e la domenica non ha ... come lo shopping e il passeggio dei fine settimana, diventino occasione di contagio. 'Al di là di ...

Bollo auto, al via in Liguria 'Videochiamaci' Dopo il grande successo dell'evento di esordio lo scorso novembre, sabato 28 e domenica 29 aprile ...] Alassio Attualità In Primo Piano Ad Alassio lo shopping di Natale si fa sul red carpet Posted on ...

Sabato Shopping: i consigli per il 24 aprile Vanity Fair Italia Shopping con i buoni della spesa Imprese fanno rete per i cittadini Negozi insieme per l’iniziativa Quando il piccolo commercio e le imprese del territorio fanno rete, lo shopping si fa con i buoni spesa. Da sabato 24 aprile al 30 giugno, nel centro commerciale naturale di Campi, sarà in vigore l’in ...

“Artigiani in mostra”, shopping di alto artigianato nella Coffee House di Palazzo Colonna Dopo il grande successo di due weekend fa, torna l’esposizione di alto artigianato italiano il 24 e 25 aprile 2021 nella Coffee House di Palazzo Colonna. La location settecentesca situata in Piazza SS ...

... ma non arginare il fiume di persone che va su e giù per via Piol ile la domenica non ha ... come loe il passeggio dei fine settimana, diventino occasione di contagio. 'Al di là di ...Dopo il grande successo dell'evento di esordio lo scorso novembre,28 e domenica 29 aprile ...] Alassio Attualità In Primo Piano Ad Alassio lodi Natale si fa sul red carpet Posted on ...Quando il piccolo commercio e le imprese del territorio fanno rete, lo shopping si fa con i buoni spesa. Da sabato 24 aprile al 30 giugno, nel centro commerciale naturale di Campi, sarà in vigore l’in ...Dopo il grande successo di due weekend fa, torna l’esposizione di alto artigianato italiano il 24 e 25 aprile 2021 nella Coffee House di Palazzo Colonna. La location settecentesca situata in Piazza SS ...