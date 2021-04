Roma, calci e pugni a una 12enne disabile: 3 bulle pestano una ragazzina, poi mettono il video su Instagram (Di sabato 24 aprile 2021) Doveva essere una giornata al parco, di quelle spensierate e all’insegna del divertimento. Ma per una bimba disabile di 12 anni quell’apparente tranquillità si è trasformata in un incubo. La 12enne, infatti, è stata picchiata brutalmente, a “suon” di calci e pugni, da tre ragazzine più grandi di lei, ma sempre minorenni. Una violenza gratuita, un episodio aberrante avvenuto il 2 aprile scorso a Roma, nel Parco Porro Lambertenghi, al Nuovo Salario. Bimba disabile picchiata nel parco da tre ragazzine Come ricostruisce il Messaggero, la bimba è stata prima spintonata, poi presa a pugni e per i capelli da una ragazza che non conosceva. Una ferocia che non si è fermata neanche quando la 12enne è caduta a terra. Anzi. E’ a quel punto che sono arrivati altri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Doveva essere una giornata al parco, di quelle spensierate e all’insegna del divertimento. Ma per una bimbadi 12 anni quell’apparente tranquillità si è trasformata in un incubo. La, infatti, è stata picchiata brutalmente, a “suon” di, da tre ragazzine più grandi di lei, ma sempre minorenni. Una violenza gratuita, un episodio aberrante avvenuto il 2 aprile scorso a, nel Parco Porro Lambertenghi, al Nuovo Salario. Bimbapicchiata nel parco da tre ragazzine Come ricostruisce il Messaggero, la bimba è stata prima spintonata, poi presa ae per i capelli da una ragazza che non conosceva. Una ferocia che non si è fermata neanche quando laè caduta a terra. Anzi. E’ a quel punto che sono arrivati altri ...

