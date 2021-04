Recovery | la protesta del sindaco | “Dormirò in Comune Al Sud spettava il 60% dei fondi | invece arriverà il 40”

Leggi su tpi

(Di sabato 24 aprile 2021) Ha occupato l’aula del proprio municipio Davide Carlucci,di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, perre contro la quota assegnata al Sud nelPlan varato dal Governo, ritenuta insufficiente per garantire una ripartenza del Meridione e colmare lo storico gap con il Nord. “Abbiamo creato una rete di sindaci del Mezzogiorno e domani (25 aprile, ndr) saremo a Napoli per una manifestazione nazionale dicontro il modo in cui è stato strutturato ilPlan in Italia“, spiega ila TPI. “Come ha anche detto la ministra del Sud Mara Carfagna, se si fosse rispettato l’algoritmo utilizzato dall’Unione Europea, al Sud sarebbe dovuto andare oltre il 60% delle risorse, in realtà si è deciso di stanziare il 37-40%. Tra i criteri stabiliti dall’Ue ...