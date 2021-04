Recovery: Draghi in Cdm, 'senza vocazione green e digitale Ue avrebbe detto no a Pnrr' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il governo nasce come governo ambientalista. E' un bene che il Pnrr verta sulla transizione ecologica. senza la vocazione ambientale e digitale di questo Governo, questo Piano non sarebbe mai stato accettato dalla Commissione Europea. Così, riferiscono all'Adnkronos fonti presenti al Cdm, il premier Mario Draghi, che ha rimarcato l'occasione storica offerta del Recovery plan, confermando il disco verde dell'Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il governo nasce come governo ambientalista. E' un bene che ilverta sulla transizione ecologica.laambientale edi questo Governo, questo Piano non sarebbe mai stato accettato dalla Commissione Europea. Così, riferiscono all'Adnkronos fonti presenti al Cdm, il premier Mario, che ha rimarcato l'occasione storica offerta delplan, confermando il disco verde dell'Europa.

