Quando riapriranno le discoteche? Estate 2021 a rischio, le ultime novità (Di sabato 24 aprile 2021) Il tema delle riaperture tiene banco in queste settimane. A partire dal 26 aprile diverse attività, nelle zone a basso rischio, cominciano a riaprire i battenti. Dai ristoranti ai musei, dalle palestre (l’1 giugno) ad altro ancora. Uno dei settori che però sembra maggiormente dimenticato e più a rischio di non riaprire nemmeno nell’Estate 2021 è quello delle discoteche, che di fatto sono chiuse da febbraio 2020 e hanno riaperto solo per circa due mesi in Estate scorsa con tutte le polemiche che sono seguite. Considerate come uno dei luoghi più a rischio contagio, al momento non è prevista una data per la riapertura. Al momento, in ogni caso, è la presenza stessa di un coprifuoco a rendere impossibile l’apertura serale, in futuro potrebbero invece essere allentate o ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Il tema delle riaperture tiene banco in queste settimane. A partire dal 26 aprile diverse attività, nelle zone a basso, cominciano a riaprire i battenti. Dai ristoranti ai musei, dalle palestre (l’1 giugno) ad altro ancora. Uno dei settori che però sembra maggiormente dimenticato e più adi non riaprire nemmeno nell’è quello delle, che di fatto sono chiuse da febbraio 2020 e hanno riaperto solo per circa due mesi inscorsa con tutte le polemiche che sono seguite. Considerate come uno dei luoghi più acontagio, al momento non è prevista una data per la riapertura. Al momento, in ogni caso, è la presenza stessa di un coprifuoco a rendere impossibile l’apertura serale, in futuro potrebbero invece essere allentate o ...

Advertising

robertocosta31 : @VaeVictis Io dubito che ci sia una rivolta ora ,arriverà,forse in autunno,quando inizieranno i licenziamenti, le… - Davide19663174 : @gred_vet @spighissimo Per ora divieto di invitare parenti o amici a casa Questo divieto cadrà il 17 maggio quando… - Nomignolodichia : Sono in crisi, quando riapriranno non so cosa fare, sono abituata a non fare più nulla - ParadiseEbbasta : Quando riapriranno i bar, quelli che beveno le tisane sono pregati di bersele a casa e di lasciare liberi i tavoli ai professionisti, grazie - ADM_assdemxmi : RT @collettiva_news: Chiusi da quando è esplosa la pandemia, molti circoli non riapriranno più. A Roma, come nel resto dell'Italia, questi… -