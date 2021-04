PNRR | ma quale discontinuitàMandraghi non ha il tocco magico

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 24 aprile 2021) La discontinuità invocata da Mattarella, che subito dopo averlo detto si è addormentato, come al solito, non c'è. Se lo leggete troverete una sequela di sogni indefiniti, quelli che si hanno dopo una generosa ingestione di Psilocybe, il favoloso fungo allucinogeno, che ti permette di immaginare che starai meglio, ma senza sapere bene come. Il mega piano è scritto in modo incomprensibile, esattamente come il bazooka di Mandraghi, "faremo tutto il possibile per."......ma cosa faremo non è dato a sapersi. Quello che si vede è la sostanziale base di calcolo, che poggia su una illusione collettiva.