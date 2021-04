Migliaia di armeni a Yerevan commemorano il genocidio (Di sabato 24 aprile 2021) Migliaia di armeni si sono radunati per ricordare le uccisioni di massa subite da parte dei turchi ottomani durante la prima guerra mondiale, una tragedia che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021)disi sono radunati per ricordare le uccisioni di massa subite da parte dei turchi ottomani durante la prima guerra mondiale, una tragedia che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...

Centosei anni fa l'inizio del genocidio armeno Migliaia di armeni si sono radunati a Yerevan per ricordare le uccisioni di massa subite da parte dei turchi ottomani durante la Prima guerra mondiale. Era il 24 aprile 1915 quando il genocidio armeno ...

Genocidio armeno: perché la strage si commemora il 24 Aprile Oggi è la giornata del ricordo del famigerato genocidio armeno. I "rastrellamenti" iniziarono tra il 23 e il 24 Aprile, a causa dei turchi.

