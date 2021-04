Meteo tendenza dal 25 Aprile al PRIMO MAGGIO. Italia divisa in due (Di sabato 24 aprile 2021) Scenario atteso nel corso della prossima settimanaLa prossima settimana segnerà un allentamento delle restrizioni legate alla pandemia per molte regioni d’Italia con le attese riaperture. C’è quindi MAGGIOr interesse e curiosità per capire cosa riserverà il Meteo e se finalmente la primavera riuscirà davvero a decollare. Le notizie non sono così buone, o perlomeno non tutta l’Italia potrà godere di condizioni di bel tempo, anzi. Dopo un weekend del 25 Aprile caratterizzato dalla temporanea affermazione dell’alta pressione, l’inizio della prossima settimana vedrà un progressivo deterioramento delle condizioni Meteo. L’inversione di tendenza sarà causata dall’avanzata di una saccatura dall’Europa Sud-Occidentale, che andrà ad agganciare una circolazione ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 aprile 2021) Scenario atteso nel corso della prossima settimanaLa prossima settimana segnerà un allentamento delle restrizioni legate alla pandemia per molte regioni d’con le attese riaperture. C’è quindir interesse e curiosità per capire cosa riserverà ile se finalmente la primavera riuscirà davvero a decollare. Le notizie non sono così buone, o perlomeno non tutta l’potrà godere di condizioni di bel tempo, anzi. Dopo un weekend del 25caratterizzato dalla temporanea affermazione dell’alta pressione, l’inizio della prossima settimana vedrà un progressivo deterioramento delle condizioni. L’inversione disarà causata dall’avanzata di una saccatura dall’Europa Sud-Occidentale, che andrà ad agganciare una circolazione ...

