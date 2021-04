M5S, Conte: "Con Rousseau strade divise, trasferisca dati iscritti" (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - "Le strade del Movimento 5 Stelle e di Rousseau si sono divise. Questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella grande famiglia del Movimento". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, intervenendo sul divorzio consumatosi ieri dopo un lunghissimo braccio di ferro. "Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e netta distinzione di ruoli -dice l'ex premier-. Questo era il vero tema in gioco, e nessuno può far finta di ridurlo a una mera partita contabile, perché questo significherebbe ingannare se stessi prima ancora che tutti coloro che sono stati sin qui coinvolti nelle varie attività della 'piattaforma'. Gli strumenti digitali applicati alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - "Ledel Movimento 5 Stelle e disi sono. Questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella grande famiglia del Movimento". Lo scrive su Facebook Giuseppe, intervenendo sul divorzio consumatosi ieri dopo un lunghissimo braccio di ferro. "Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e netta distinzione di ruoli -dice l'ex premier-. Questo era il vero tema in gioco, e nessuno può far finta di ridurlo a una mera partita contabile, perché questo significherebbe ingannare se stessi prima ancora che tutti coloro che sono stati sin qui coinvolti nelle varie attività della 'piattaforma'. Gli strumenti digitali applicati alla ...

Advertising

CarloCalenda : Nonostante tutti i tentativi del PD di tenerlo in piedi il M5S sta implodendo. Sarebbe potuto accadere ad agosto 20… - NicolaMorra63 : #Prodi paragona #Conte ad un cane pastore ed il #M5S ad un gregge. Bella concezione della politica!!! - repubblica : M5S, Conte: 'Con Rousseau strade divise, il problema non era contabile ma la distinzione dei ruoli. Nuovo statuto a… - albertoallen : M5S, Conte: 'Con Rousseau strade divise, ora però ci diano i dati degli iscritti. Il divorzio non è solo una questi… - CastellinoLuigi : @eErgaOmnes Se tu li rivoti, e li fai rivotare,allora possiamo contare anche in futuro,se ti arrendi allora...!Io v… -