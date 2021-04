M5s, Conte chiede a Casaleggio di dati degli iscritti di Rousseau. Appuntamento a maggio per la rifondazione (Di sabato 24 aprile 2021) Caro Davide Casaleggio, è stato bello, peccato, ma adesso devi darmi i dati degli iscritti a Rousseau. Giuseppe Conte è bussa alla porta del figlio del fondatore del M5s per farsi dare il database di Rousseau che coincide con i profili degli iscritti al Movimento. Lo ha anticipato il Foglio e la conferma arriva con un post sulla bacheca dell'ex premier. Questo il testo: "Le strade del Movimento 5 Stelle e di Rousseau si sono divise. Questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella grande famiglia del Movimento. Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Caro Davide, è stato bello, peccato, ma adesso devi darmi i. Giuseppeè bussa alla porta del figlio del fondatore del M5s per farsi dare il database diche coincide con i profilial Movimento. Lo ha anticipato il Foglio e la conferma arriva con un post sulla bacheca dell'ex premier. Questo il testo: "Le strade del Movimento 5 Stelle e disi sono divise. Questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella grande famiglia del Movimento. Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e ...

