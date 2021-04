Liverpool-Newcastle, clamoroso ad Anfield: Salah porta in vantaggio i Reds, Willock la riprende al 96? (Di sabato 24 aprile 2021) Uno a uno, è questo il risultato del match valido per la trentatreesima giornata di Premier League.VIDEO Superlega, il patron del Liverpool: “Mi scuso con i tifosi. C’è solo un responsabile”Ad Anfield accade l'impossibile. Il Liverpool di Jurgen Klopp ha perso un'altra occasione per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. Il match era stato ben incanalato dai Reds sui propri binari sin dai primi istanti della gara. Mohamed Salah al terzo minuto non ha lasciato scampo al portiere avversario: dribbling e palla sotto al sette calciata dall'ex Roma. La compagine londinese ha, poi, controllato lo scorrere dei minuti con un ottima padronanza del pallino del gioco. In zona Cesarini è accaduto l'incredibile: al minuto 92' il direttore di gara ha annullato un gol - viziato da un fallo ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Uno a uno, è questo il risultato del match valido per la trentatreesima giornata di Premier League.VIDEO Superlega, il patron del: “Mi scuso con i tifosi. C’è solo un responsabile”Adaccade l'impossibile. Ildi Jurgen Klopp ha perso un'altra occasione per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. Il match era stato ben incanalato daisui propri binari sin dai primi istanti della gara. Mohamedal terzo minuto non ha lasciato scampo al portiere avversario: dribbling e palla sotto al sette calciata dall'ex Roma. La compagine londinese ha, poi, controllato lo scorrere dei minuti con un ottima padronanza del pallino del gioco. In zona Cesarini è accaduto l'incredibile: al minuto 92' il direttore di gara ha annullato un gol - viziato da un fallo ...

Advertising

passionepremier : Prima solo un brivido, poi l’incubo. Liverpool ripreso al 95' dal Newcastle: è 1-1 - sportli26181512 : #Liverpool, #Salah non basta: 1-1 col Newcastle: I Reds si fanno riprendere dai Magpies con una rete al 95' di Will… - sportli26181512 : Liverpool-Newcastle 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Liverpool e Newcastle United, nella trentatreesima partita della… - frankneapolitan : #LIVNEW #PremierLeague il Liverpool spreca e concede gli ultimi 10’ al Newcastle che nel recupero segna 2 volte il… - calcioinglese : Le ultime 3 presenze di Willock in Premier League con il Newcastle: ?? 11 minuti e 1 gol vs Tottenham (2-2) ?? 9 m… -