Lauree abilitanti, Sisto precisa: "Non per avvocati, ingegneri, notai..." (Di sabato 24 aprile 2021) La “riforma delle Lauree abilitanti” che trova spazio nel Recovery Plan italiano, poteva sembrare una rivoluzione copernicana, ma le precisazioni del sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ne ridimensionano immediatamente la portata. “Preciso che l’ipotesi di Lauree idonee da sole a far conseguire abilitazioni professionali non trova applicazione né per gli avvocati né per altre categorie professionali come i commercialisti, gli ingegneri e i notai. Si tratta, infatti, di percorsi professionali che, per specificità, sono esclusi da tali eventuali ipotesi”. Nel testo si leggeva come “la riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’esame di laurea coincidente con ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) La “riforma delle” che trova spazio nel Recovery Plan italiano, poteva sembrare una rivoluzione copernicana, ma lezioni del sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo, ne ridimensionano immediatamente la portata. “Preciso che l’ipotesi diidonee da sole a far conseguire abilitazioni professionali non trova applicazione né per gliné per altre categorie professionali come i commercialisti, glie i. Si tratta, infatti, di percorsi professionali che, per specificità, sono esclusi da tali eventuali ipotesi”. Nel testo si leggeva come “la riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’esame di laurea coincidente con ...

