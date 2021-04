Kygo | pubblicata Gone Are The Days | il significato del brano VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 aprile 2021) Pubblicato il nuovo singolo del dj/producer di fama internazionale. La clip è un’esperienza immersiva nella natura e nella tecnologia Pubblicato il nuovo singoloAre The, del dj e produttore norvegese. La canzone è un featuring con James Gillespie. Disponibile anche in una bellissima versione al pianoforte,Are Theè il punto di arrivo di un anno che – nonostante il Covid – è stato molto intenso per. Che in occasione della nuova canzone si è esibito in una performance mozzafiato, che è stata trasmessa in diretta streaming su Moment House. Girata sulla cima di una montagna innevata delle Alpi Sunnmore nel suo paese natale, la Norvegia, l’esperienza virtuale, unica nel suo genere, ha permesso al pubblico di tutto il mondo di assistere ...