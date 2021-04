Gaultier | tutto sull' esponente del mondo della moda

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaultier tutto

Metro

Una rivisitazione che, ancora oggi, hail sapore di un ritorno al passato, portato avanti in ... Jean - Paule Yohij Yamamoto. Per questa Primavera/Estate, vedete la gonna da uomo non ......elettronica e disco music e marchiato a fuoco le notti di New York allo Studio 54 insieme a Andy Warhol e Jean Paul, ispirando artisti come Daft Punk, Phoenix, Sébastien Tellier eil ...Anche Rhianna e Katy Perry hanno sfoggiato in svariate occasioni importanti gli abiti firmati Jean Paul Gaultier insieme ad Amanda Lear e Catherine Deneuve che si confermano tutte grandi amiche dello ...Jean Paul Gaultier compie 50 anni di attività nella moda e per l'occasione esce una nuova fragranza del profumo So Scandal!