Finale Mertens-Cirstea: data, orario, canale e diretta streaming Wta Istanbul 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Elise Mertens e Sorana Cirstea si sfidano nella Finale del Wta 250 di Istanbul 2021. Nel torneo in cui Sara Errani è stata sconfitta all’esordio, la belga e la rumena si giocano il titolo dopo aver superato rispettivamente Veronika Kudermetova e Marta Kostyuk nella giornata di sabato. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida andrà in scena domenica 25 aprile, dalle ore 17:00. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile sul sito ufficiale dell’emittente citata (in caso di contemporaneità con altri eventi sarà trasmessa su Facebook o in differita). In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Elisee Soranasi sfidano nelladel Wta 250 di. Nel torneo in cui Sara Errani è stata sconfitta all’esordio, la belga e la rumena si giocano il titolo dopo aver superato rispettivamente Veronika Kudermetova e Marta Kostyuk nella giornata di sabato. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida andrà in scena domenica 25 aprile, dalle ore 17:00. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile sul sito ufficiale dell’emittente citata (in caso di contemporaneità con altri eventi sarà trasmessa su Facebook o in differita). In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #WTAIstanbul: in finale si sfideranno Sorana #Cirstea ed Elise #Mertens - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: ???? @sorana_cirstea: è finale a Instanbul! Sconfigge 6-4 6-4 Kostyuk e affronterà domani Elise #Mertens per il titolo!… - SuperTennisTv : ???? @sorana_cirstea: è finale a Instanbul! Sconfigge 6-4 6-4 Kostyuk e affronterà domani Elise #Mertens per il tit… - andrea66769767 : RT @SkySport: NAPOLI-LAZIO 5-2 Risultato finale ? ? rig. #Insigne (7’) ? #Politano (12’) ? #Insigne (53’) ? #Mertens (65’) ? #Immobile (70’… - ggiam10 : @TuttoFanta handanovic radu padelli hakimi skriniar augello godin bastoni s. karsdorp dambrosio mikytarian lazovic… -