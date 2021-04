Disco verde dall'Ue, Draghi rassicura su Recovery plan (Di domenica 25 aprile 2021) Sul Pnnr c'è il via libera della Commissione europea. Per Draghi una giornata di trattative con Bruxelles, il Consiglio dei ministri slitta di dodici ore. Impegno del ministro Franco per la proroga al 2023 del Superbonus. Protestano le opposizioni: serve più tempo per esaminare il testo Leggi su rainews (Di domenica 25 aprile 2021) Sul Pnnr c'è il via libera della Commissione europea. Peruna giornata di trattative con Bruxelles, il Consiglio dei ministri slitta di dodici ore. Impegno del ministro Franco per la proroga al 2023 del Superbonus. Protestano le opposizioni: serve più tempo per esaminare il testo

