Covid: variante indiana segnalata in Svizzera (Di sabato 24 aprile 2021) Un primo caso della variante del Covid - 19 che sta contribuendo all'esplosione dell'epidemia in India è stato rilevato in Svizzera, ha annunciato oggi l'autorità sanitaria pubblica. "Il primo caso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Un primo caso delladel- 19 che sta contribuendo all'esplosione dell'epidemia in India è stato rilevato in, ha annunciato oggi l'autorità sanitaria pubblica. "Il primo caso ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Oggi Israele ha ZERO morti per COVID-19 da 10 mesi dopo una terribile ondata epidemica dovuta alla… - MediasetTgcom24 : Covid: la variante indiana segnalata in Svizzera #coronavirusitalia - BAG_OFSP_UFSP : Il primo caso della variante indiana del COVID 19 è stato trovato in Svizzera. Si tratta di un passeggero che era e… - NethipEdien2000 : RT @News24_it: Covid: variante indiana segnalata in Svizzera. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie. [ 2021-04-24T12:42:28.000Z] - GiovannaSandr16 : RT @ImolaOggi: La collezione si arricchisce. + + Covid, ANCHE la variante indiana arriva in Europa -