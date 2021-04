Covid, l'Italia riapre lunedì, ma a Roma, Napoli e Milano la folla già invade i centri storici. Chiusa via del Corso (Di sabato 24 aprile 2021) La zona gialle arriva solo lunedì 26 aprile, ma la folla dilaga nei centro storici di tutte le grandi città. Assembramenti tali che via del Corso a Roma è stata Chiusa: da una... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 aprile 2021) La zona gialle arriva solo26 aprile, ma ladilaga nei centrodi tutte le grandi città. Assembramenti tali che via delè stata: da una...

Adnkronos : #Covid e numero di morti in Italia, l’invito del virologo Clementi a “indagare”. - fattoquotidiano : 'PRESTO PER APRIRE' Per gli analisti della Johns Hopkins University, nel Nord Italia il tasso di crescita dei morti… - istsupsan : #covid ?? ?Al 21 aprile, circa l’82% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà… - fanpage : 25 Aprile Cosa si potrà fare e cosa non domani, nel giorno della festa della Liberazione. - nuccia20 : RT @Emy75si: Oggi è morta una mia collega (avvocato) di Covid. Aveva 43 anni e nessuna patologia pregressa. In meno di un mese questo basta… -