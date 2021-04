Covid, l'Italia riapre lunedì, ma a Roma, Napoli e Milano la folla già invade i centri storici. Chiusa via del Corso (Di sabato 24 aprile 2021) La zona gialla arriva solo lunedì 26 aprile, ma la folla già dilaga nel primo giorno del finesettimana nei centro storici di tutte le grandi città. Assembramenti tali che... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 aprile 2021) La zona gialla arriva solo26 aprile, ma lagià dilaga nel primo giorno del finesettimana nei centrodi tutte le grandi città. Assembramenti tali che...

Advertising

Adnkronos : #Covid e numero di morti in Italia, l’invito del virologo Clementi a “indagare”. - Agenzia_Italia : Bolsonaro minaccia l'uso dell'esercito contro le restrizioni anti Covid - istsupsan : #covid ?? ?Al 21 aprile, circa l’82% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà… - italmud : RT @SecolodItalia1: “Il Covid è arrivato in Italia dai turisti cinesi”. Il report che inchioda Speranza e i negazionisti del Pd https://t.c… - DaridaGabriele : RT @SecolodItalia1: “Il Covid è arrivato in Italia dai turisti cinesi”. Il report che inchioda Speranza e i negazionisti del Pd https://t.c… -