Come ricostruire la sinistra a partire dalla Società della Cura (Di sabato 24 aprile 2021) Il tentativo di azzerare conflitti e movimenti – nel panorama attuale in cui si tende ad annullare i conflitti, a vedere positivamente le “ammucchiate”, senza più distinzioni fra prospettive, progetti, programmi diversi (perché nell’emergenza “siamo tutti/e sulla stessa barca”), a risolvere i problemi attraverso un “embrasson nous” generale occorre riproporre con forza, in contro-tendenza, alcune idee-forza fondamentali. È sulle basi indicate sommariamente in precedenza che è nato, e sta andando avanti, il Governo Draghi, che si registra una diminuzione significativa delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 aprile 2021) Il tentativo di azzerare conflitti e movimenti – nel panorama attuale in cui si tende ad annullare i conflitti, a vedere positivamente le “ammucchiate”, senza più distinzioni fra prospettive, progetti, programmi diversi (perché nell’emergenza “siamo tutti/e sulla stessa barca”), a risolvere i problemi attraverso un “embrasson nous” generale occorre riproporre con forza, in contro-tendenza, alcune idee-forza fondamentali. È sulle basi indicate sommariamente in precedenza che è nato, e sta andando avanti, il Governo Draghi, che si registra una diminuzione significativa delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

EnricoLetta : Questo è il momento perché Governo e parti sociali siglino un nuovo #pattosociale per ricostruire l'Italia, come fe… - zizzo_zizzo : RT @sbenny_02: La scomparsa di Majorana, L.Sciascia Sciascia indaga sulla scomparsa del fisico Majorana. L'avvenimento venne archiviato com… - MonicaR09570209 : RT @lucianoghelfi: #Mattarella: contro la #Pandemia rinascita, unità e coesione per ricostruire, come avvenne dopo la #Liberazione. Ora più… - mariella14051 : RT @sbenny_02: La scomparsa di Majorana, L.Sciascia Sciascia indaga sulla scomparsa del fisico Majorana. L'avvenimento venne archiviato com… - michelemezza : RT @michelemezza: #AldoMasullo un anno fa scompariva un grande filoso contemporaneo che ci lascio un ultimo grande regola come il@concetto… -