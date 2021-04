Champions | Ceferin minaccia Juve e Milan

(Di sabato 24 aprile 2021) NYON Nessuna sanzione per i club della già tramontata Superlega, ma un nuovo, chiaro avvertimento per chi non ha ancora abbandonato il progetto. Il comitato esecutivo dell'Uefa "è stato aggiornato ...

Advertising

capuanogio : La #ChampionsLeague senza #RealMadrid, #Barcellona, #Juventus e #Milan sarebbe la Champions League che vede sparire… - SkySport : Ceferin avverte: 'Juve, Milan, Real e Barcellona via da Superlega o fuori dalla Champions' - forumJuventus : Ceferin: 'Quattro club non hanno ancora abbandonato la #SuperLeague. Dovranno farlo o saranno esclusi dalla Champio… - _NicolaTella : RT @capuanogio: La #ChampionsLeague senza #RealMadrid, #Barcellona, #Juventus e #Milan sarebbe la Champions League che vede sparire di colp… - messveneto : Ceferin avverte Juve e Milan: «Rientrino nella Uefa o rischiano la Champions» -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Ceferin

...che sta prendendo in considerazione" ma ha confermato il programma delle semifinali died ... In un'intervista a "Der Spiegel", però, il presidente dell'Uefa Aleksanderè tornato all'......: 'Superlega fatta per il mercato USA, salvo solo il Barcellona' Bundesliga Calcio EsteroLeague Europa League Liga Ligue 1 Premier League Primo piano calcio notizie Il format ...Su Gazzetta: "Ultimatum per 4“. Milan, Juve, Barça, Real. L’avviso di Ceferin (capo dell’ Uefa). “Chi non esce dalla Superlega è fuori dalla ...Il presidente dell’Uefa: "Chi non esce esplicitamente dalla Superlega resterà fuori dalle coppe". Ufficiali intanto le sedi dell’Europeo ...