Calciomercato Juventus, asse con Real Madrid e Barcellona: ipotesi doppio scambio (Di sabato 24 aprile 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri studiano i colpi per la prossima stagione e pensano a due scambi con Real Madrid e Barcellona Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare ad un’alleanza sul mercato con Barcellona e Real Madrid. Tante ipotesi di scambio, infatti, tra i tre club in vista della prossima stagione. Il quotidiano torinese parte dall’operazione Bonucci-Busquets tra Juventus e Barça, che potrebbero sedersi al tavolo delle trattative anche per lo scambio Dybala-Dembélé. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Con il Real Madrid, invece, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021): i bianconeri studiano i colpi per la prossima stagione e pensano a due scambi conSecondo quanto riportato da Tuttosport, lapotrebbe pensare ad un’alleanza sul mercato con. Tantedi, infatti, tra i tre club in vista della prossima stagione. Il quotidiano torinese parte dall’operazione Bonucci-Busquets trae Barça, che potrebbero sedersi al tavolo delle trattative anche per loDybala-Dembélé. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Con il, invece, ...

