Vele d’epoca | aperte le iscrizioni al 1° Capraia Sail Rally

Dall'11 al 13 giugno 2021 si svolgerà la prima edizione della Veleggiata competitiva Capraia Sail Rally per barche a vela storiche, d'epoca e classiche, organizzata dall'Associazione Vele Storiche Viareggio. Per la prima volta verrà adottata la formula della "multipartenza", che consentirà ai partecipanti di far rotta verso Capraia da un qualsiasi porto dell'alto Tirreno ad un orario stabilito dall'organizzazione. Il consorzio Lamma Meteo fornirà previsioni personalizzate mentre l'applicazione Navionics Boating, che ogni equipaggio avrà scaricato sul proprio dispositivo, registrerà tutte le informazioni sulla navigazione che serviranno per aggiudicare il trofeo challenge messo in palio dal Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia per la migliore ...

