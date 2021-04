Urla "Allah Akbar" e uccide una poliziotta. Torna l'incubo islamista (Di venerdì 23 aprile 2021) È entrato armato di coltello in un commissariato francese e ha colpito due volte alla gola una poliziotta: tunisino ucciso dalla polizia. Avrebbe inneggiato ad Allah Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) È entrato armato di coltello in un commissariato francese e ha colpito due volte alla gola una: tunisino ucciso dalla polizia. Avrebbe inneggiato ad

Advertising

quot_umbria : Francia, poliziotta uccisa da un tunisino che le taglia la gola e urla «Allah Akbar» - ENRICO27218318 : RT @RItalia_N: Attentato a Parigi, tunisino urla “Allah Akbar” e sgozza una poliziotta: abbattuto dai colleghi: - RItalia_N : Attentato a Parigi, tunisino urla “Allah Akbar” e sgozza una poliziotta: abbattuto dai colleghi: - SecolodItalia1 : Urla “Allah Akbar” e accoltella la poliziotta alla gola: in Francia torna l’incubo attentati - yoongiraviolo : ogni volta che lo vedo volare mi viene in mente quel video dell'army araba che gli urla may allah protect you -