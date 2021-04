UFC 261 – Anteprima – Usman Vs Masvidal 2

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) UFC 261 –– La UFC torna ad avere il pubblico intorno alla gabbia e lo fa con una card straordinaria con ben tre sfide per il titolo. Nel main event Kamaru(18-1), campione indiscusso dei pesi welter, concede la rivincita a Jorge(35-14). Invece, nel co main event Weili Zhang (21-1) difende la cintura dei pesi paglia femminili dall’attacco di Rose Namajunas (10-4). Infine, Valentina Shevchenko (20-3) combatterà per il titolo dei pesi mosca femminili contro Jessica Andrade (21-8). Tre spettacolari incontri titolati che si svolgeranno nella VyStar Veterans Memorial Arena di Jacksonville in Florida già completamente sold out. La main card sarà trasmessa in diretta su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 4.00 di Domenica 25 Aprile. Tanti altri fighter di livello presenti in questo evento numerato tra cui ...