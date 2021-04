Superlega, Juventus e Real Madrid nei guai: l’Uefa può stangarle (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Consiglio dell’Uefa può escludere Juventus e Real Madrid dalle coppe europee: entrambe ritenute principali organizzatrici della Superlega Clima di grande attesa per il consiglio straordinario dell’Uefa in programma per oggi a mezzogiorno. Si valuterà il caso dei club dissidenti, che domenica scorsa hanno minacciato la scissione. Il presidente Ceferin e il consiglio dunque valuteranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Consiglio delpuò escluderedalle coppe europee: entrambe ritenute principali organizzatrici dellaClima di grande attesa per il consiglio straordinario delin programma per oggi a mezzogiorno. Si valuterà il caso dei club dissidenti, che domenica scorsa hanno minacciato la scissione. Il presidente Ceferin e il consiglio dunque valuteranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MatteoPedrosi : #Gravina: “No sanzioni per Juventus, Milan e Inter. Non si può sanzionare un’idea che non si è concretizzata”… - Agenzia_Ansa : #Superlega, Perez: 'Juventus e Milan non hanno lasciato. Il progetto è in stand-by, ma la società esiste ancora' - Striscia : Una doccia fredda #superlega #agnelli #marotta #Juventus #Inter - MCalcioNews : #UEFA, nessuna sanzione per i fondatori della #Superlega: la sentenza di #Madrid protegge #Real e #Juventus… - serieAnews_com : ?? #Juventus e #RealMadrid, attesa per il giudizio dell'#Uefa ?? rischiano l'esclusione dalle coppe europee dopo l'… -