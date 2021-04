Super Lega, Ceferin: “Juve e Milan escano o non giocano la Champions” (Di venerdì 23 aprile 2021) Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato così alla Associated Press, lasciando un messaggio per Juventus e Milan, ma anche per Barcellona e Real Madrid, i quattro club che non hanno ancora abbandonato il progetto Super Lega: “È evidente che i club devono decidere se sono parte di una SuperLega o sono club europei. Se vogliono essere parte della SuperLega, è evidente che non possono giocare in Champions League”. Foto: L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Aleksander, presidente dell’Uefa, ha parlato così alla Associated Press, lasciando un messaggio perntus e, ma anche per Barcellona e Real Madrid, i quattro club che non hanno ancora abbandonato il progetto: “È evidente che i club devono decidere se sono parte di unao sono club europei. Se vogliono essere parte della, è evidente che non possono giocare inLeague”. Foto: L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

