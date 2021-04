Studenti in sciopero a Caltanissetta: “Le scuole non garantiscono la sicurezza” (Di venerdì 23 aprile 2021) Studenti oggi in "sciopero silenzioso" a Caltanissetta, da circa quaranta giorni in zona rossa. "I casi in Sicilia ieri hanno superato i 1200. Le scuole - afferma la Rete Studenti medi Sicilia - non garantiscono la sicurezza e nelle classi non c'è il distanziamento adeguato per proteggersi dal virus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021)oggi in "silenzioso" a, da circa quaranta giorni in zona rossa. "I casi in Sicilia ieri hanno superato i 1200. Le- afferma la Retemedi Sicilia - nonlae nelle classi non c'è il distanziamento adeguato per proteggersi dal virus. L'articolo .

