Standard & Poors: rating Italia confermato a BBB e outlook stabile (Di sabato 24 aprile 2021) Standard & Poors mantiene invariato a BBB il rating dell'Italia, confermando anche la prospettiva sul merito di credito a stabile. E' quanto emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia di rating. Il pil Italiano crescerà del 4,7% nel 2021 e del 4,2% nel 2022

