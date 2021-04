Silvia Verdone | la produttrice moglie di Christian de Sica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 aprile 2021)è nata il 25 febbraio del 1958 a Roma ed è a dolce metà del noto attoreDe, famoso per i cinepanettoni in coppia con Massimo Boldi, e sorella dell’attore Carlo. Famosa nel mondo dello spettacolo per essere una talentuosacinematografica e teatrale. La talentuosaha iniziato a muovere le mosse nel mondo dello spettacolo, dando vita a pellicole famose come 3 e Simpatici e Antipatici dirette da suo marito. Inoltre, ha prodotto Parlami di me, uno spettacolo teatrale. La sua vita, però, non gira intorno solamente al lavoro ma anche all’amore per la sua famiglia, per suo marito e i suoi figli., molto spesso, ha descritto lacon queste ...