Scuole Lombardia, doppio scaglione di ingresso: 50% entro le 8, 20% dopo le 9.30. Nota (Di venerdì 23 aprile 2021) Nuove disposizioni per le attività scolastiche e didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado. Nota dell'Usr per la Lombardia e della Prefettura di Milano.

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Lombardia Lombardia in zona gialla, a breve la decisione: cosa dicono gli ultimi dati ... Presidente di Regione Lombardia - ma i numeri stanno gradualmente migliorando e se tutto dovesse ... ma resta ancora il problema dei trasporti pubblici e delle scuole. 'Per quanto riguarda la ...

Tamponi rapidi in farmacia per gli studenti delle superiori Dallo scorso mese di marzo, gli studenti delle scuole superiori possono sottoporsi a tampone rapido due volte al mese in regiome dei servizio ... Regione Lombardia ha definito l'accordo regionale con ...

Lombardia zona gialla, caos trasporti. Scuola in presenza al 70% (se possibile) Corriere della Sera Lombardia in zona gialla, cosa cambia? Regole e divieti: spostamenti dentro e fuori regione, ristoranti, teatri, sport Milano - È ufficiale, la Lombardia è in zona gialla ... di accedere a stadi e impianti per assestere a partite e competizioni sportive. Infine, la scuola: dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione ...

COVID: il punto in Lombardia (ANSA) - MILANO, 23 APR - "È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla ... Aumenteremo il numero delle navette per le scuole punto a punto e i mezzi di rinforzo sulle linee tradizionali, ...

