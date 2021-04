Salone Mobile | Fontana | ' spero in ripensamento | Regione disponibile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - "Credo che ildeldebba rappresentare anche simbolicamente il momento della ripresa, cioè quello nel quale il nostro Paese ricomincia a investire e a crescere. Una ripresa che passa anche da comparti strategici come l'arredamento e il design, in cui siamo leader nel mondo". Lo ha detto il presidente dellaLombardia, Attilio, interpellato dai giornalisti, a margine della visita all'hub vaccinale di Villa Erba, a Cernobbio in provincia di Como, augurandosi che l'appuntamento abbia luogo. "Ilnon è importante solo per Milano, ma anche per la Lombardia e per l'Italia intera. Noi come- dice - abbiamo dato tutta la nostra disponibilità confrontandoci e venendo incontro alle esigenze degli organizzatori. Lo abbiamo ...