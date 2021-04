Rousseau dice addio al Movimento Cinque Stelle

(Di venerdì 23 aprile 2021) “L’Associazionecambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile”. È quanto si legge in un post dell’Associazionesul Blog delle. La scissione è dunque in atto. L’ultimatum di Davide Casaleggio, in cui chiede aldi versare 450 mila euro all’Associazione, non ha trovato sponde nei 5. È solo l’inizio dello scisma che porterà i grillini a emanciparsi dalla piattaforma nata ancor prima del. “In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto più volte di condividere un progetto comune con responsabilità e perimetri ben definiti dei ruoli reciproci e abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il ...

Advertising

PoliticaITA : #M5S dice addio alla piattaforma #Rousseau - luipanfilibreda : domani scade ultimatum lanciato da #casaleggio @Rousseau_OS agli attivisti morosi del @Mov5Stelle per pagare il deb… - marru74063474 : @EnricoLetta Adesso vai a chiedere perdono all’#elevato su #rousseau .. Che dice, invece, il tuo amico #conte?!? Q… - emidio_antonio : @matteorenzi a La Repubblica “noi avremo un processo sul finanziamento illecito perché un magistrato dice che la L… -

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau dice

Newsby

"Se vuole parlare con Casaleggio, lo chiami",una fonte. Ma più le ore passano, più si avvicina lo strappo con. La mezzanotte di giovedì 22 aprile segna il punto di non ritorno: dieci ......sulla piattaforma". Salvini, Macina come Beppe, si vergogni e si dimetta - "La Macina come Grillo: si vergognino per gli attacchi alle donne e si dimettano dai loro incarichi". Loil ...con un post su Blog delle Stelle l’associazione Rousseau ufficializza l’addio al Movimento 5 Stelle Rousseau dice a addio al M5S: “Siamo a terra ma ci rialzeremo perché noi siamo MoVimento” ...«Questo testo di Rousseau – dice Sarantopoulou – è interessante tra l’altro perché molto particolare: è scritto in maniera inconsueta, non è mai completamente coerente, non sembra un testo, ma più il ...