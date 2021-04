Roma, 12enne disabile picchiata da tre coetanee con calci e pugni. La violenza in diretta su Instagram (Di venerdì 23 aprile 2021) Accerchiata da almeno tre coetanee in un parco di Roma Nord, che hanno iniziato a colpirla prima con un calcio, poi uno spintone, tirandole i capelli, mandandola a terra e continuando a picchiarla. Vittima dell’episodio di bullismo è una 12enne disabile, che a inizio aprile è stata aggredita da altre tre giovani. Un atto di violenza che è stato ripreso dai cellulari e mandato in diretta su Instagram: nelle immagini si vede che al pestaggio assistono altri ragazzi senza intervenire, e riprendendo la scena col cellulare. Il video ha raccolto visualizzazioni, condivisioni e like proprio mentre la violenza era in corso. Secondo quanto scrive Fanpage, la scena si farebbe poi confusa fino all’intervento di alcuni giovani che allontanano le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Accerchiata da almeno trein un parco diNord, che hanno iniziato a colpirla prima con uno, poi uno spintone, tirandole i capelli, mandandola a terra e continuando a picchiarla. Vittima dell’episodio di bullismo è una, che a inizio aprile è stata aggredita da altre tre giovani. Un atto diche è stato ripreso dai cellulari e mandato insu: nelle immagini si vede che al pestaggio assistono altri ragazzi senza intervenire, e riprendendo la scena col cellulare. Il video ha raccolto visualizzazioni, condivisioni e like proprio mentre laera in corso. Secondo quanto scrive Fanpage, la scena si farebbe poi confusa fino all’intervento di alcuni giovani che allontanano le ...

