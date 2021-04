Rignano Garganico | aggrediti i componenti di un’équipe medica Ieri

(Di venerdì 23 aprile 2021) Di Michele Vigilante: Di Michele Vigilante Sono stati attimi di paura, nel pomeriggio di, quelli vissuti dai sanitari di un’equipe sanitaria del progetto “SU.PRE.ME” presente da molti anni nel ghetto di, tra Foggia e San Severo. Un immigrato, armato di coltello e mazza metallica, ha distrutto l’ambulatorio e il camper mobile, unico presidio sanitario del posto. A quanto pare l’uomo, preso da un raptus improvviso di follia, ha agito in autonomia, scagliandosi contro i sanitari. In difesa di questi ultimi è accorso un gruppo di immigrati presenti nel ghetto che hanno tentato di fermare l’uomo. Numerosi sono stati i danni causati al presidio mobile. Sul posto, dopo l’accaduto, sono intervenute le forze dell’ordine e un’unità mobile del 118. A parlare dell’accaduto il Direttore Generale dell’Asl di Foggia, Vito Piazzolla, che ha espresso la ...

...esprime sconcerto per l'aggressione avvenuta ieri pomeriggio ai danni di una equipe sanitaria impegnata a prestare assistenza alle persone straniere presenti nell'insediamento di. ...... composta da tre persone, è stata aggredita ieri mentre era impegnata a prestare assistenza alle persone straniere presenti nell'insediamento spontaneo sorto nelle campagne di, nel ...Sono stati attimi di paura, nel pomeriggio di ieri, quelli vissuti dai sanitari di un’equipe sanitaria del progetto “SU.PRE.ME” presente da molti anni nel ghetto di Rignano, tra Foggia e San Severo.Nuovo scuolabus per ragazzi, a Rignano Garganico. Quello vecchio in uso era da tempo soggetto ad interventi continui di riparazione e pertanto difficile da mantenere e da servire. Il giravolta si deve ...