Regioni in zona arancione e gialla da lunedì 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Ecco il quadro dell’Italia a partire da lunedì 26 aprile, quasi tutte le Regioni in zona gialla. Cinque invece quelle candidate all’arancione Da lunedì l’Italia si tinge di gialli, sono infatti 15 le Regioni candidate alla zona gialla. Il quadro epidemiologico infatti, come dimostrano i monitoraggi della cabina di regia, è in live miglioramento. Cala anche l’Rt che la scorsa settimana si aggirava intorno allo 0.85 mentre ad oggi tocca lo 0.81. In questo modo a partire dalla prossima settimana molte Regioni potranno beneficiare delle riaperture di tante attività economiche Restano però in zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) Ecco il quadro dell’Italia a partire da26, quasi tutte lein. Cinque invece quelle candidate all’Dal’Italia si tinge di gialli, sono infatti 15 lecandidate alla. Il quadro epidemiologico infatti, come dimostrano i monitoraggi della cabina di regia, è in live miglioramento. Cala anche l’Rt che la scorsa settimana si aggirava intorno allo 0.85 mentre ad oggi tocca lo 0.81. In questo modo a partire dalla prossima settimana moltepotranno beneficiare delle riaperture di tante attività economiche Restano però inleBasilicata, Calabria, Puglia, ...

Advertising

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - insopportabile : Sardegna zona rossa, altre regioni gialle e poi bianche, e mentre noi ritorneremo bianchi all'estate le altre regio… - Tg3web : L'indice Rt scende a 0,81 e cambia ancora la mappa delle restrizioni anti covid. Da lunedì 26 solo la Sardegna dovr… - occhio_notizie : Colori delle Regioni, solo la Sardegna rimane in rosso: la Campania diventa zona gialla - Virus1979C : L'ordinanza di Speranza: ecco le regioni in zona gialla, arancione e rossa -