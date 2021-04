Quattro persone si sono picchiate selvaggiamente per l'ordine di precedenza nelle visite (Di venerdì 23 aprile 2021) Rissa all’ospedale di Caserta, sangue, urla e gente in fuga, qualcuno filma l'increscioso spettacolo e lo invia al consigliere regionale Borrelli Rissa all’ospedale di Caserta, sangue, urla e gente in fuga su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Rissa all’ospedale di Caserta, sangue, urla e gente in fuga, qualcuno filma l'increscioso spettacolo e lo invia al consigliere regionale Borrelli Rissa all’ospedale di Caserta, sangue, urla e gente in fuga su Notizie.it.

Advertising

Corriere : L'aggressione scattata dopo una lite per motivi di parcheggio - AvvMennillo : Sarebbero i responsabili della morte di Maurizio Cerrato, il custode del Parco archeologico di Pompei, durate un’ag… - AvvMennillo : L'aggressione scattata dopo una lite per motivi di parcheggio - hqgcKobeBryant : 'Ho due lauree, quattro dottorati honoris causa e sono presente in tre Halls of Fame e l'unica cosa che so davvero… - Simo2982 : RT @SindroCass: Devo molto a questo libro, a ciò che ho provato scrivendolo, la sensazione di libertà al termine, la speranza di aiutare al… -