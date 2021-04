PS Now: sarà possibile giocare in 1080p (Di venerdì 23 aprile 2021) Sony ha annunciato ufficialmente che sarà possibile giocare con i titoli PS Now in 1080p, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata PS Now si aggiorna e sarà possibile giocare anche in 1080p. La notizia è arrivata direttamente sul profilo Twitter ufficiale di Sony PlayStation. Si tratta di un upgrade molto interessante visto anche l’ampliamento del catalogo e le prospettive che tutta la community ha su questo servizio che, se potenziato, potrebbe competere anche con la controparte di Microsoft: Xbox Game Pass. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più. PS Now: la risoluzione a 1080p arriverà presto! La risoluzione a 1080p per PS Now arriverà presto e sarà disponibile in tutta ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 aprile 2021) Sony ha annunciato ufficialmente checon i titoli PS Now in, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata PS Now si aggiorna eanche in. La notizia è arrivata direttamente sul profilo Twitter ufficiale di Sony PlayStation. Si tratta di un upgrade molto interessante visto anche l’ampliamento del catalogo e le prospettive che tutta la community ha su questo servizio che, se potenziato, potrebbe competere anche con la controparte di Microsoft: Xbox Game Pass. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più. PS Now: la risoluzione aarriverà presto! La risoluzione aper PS Now arriverà presto edisponibile in tutta ...

Advertising

tuttoteKit : PS Now: sarà possibile giocare in 1080p #PSNow #Sony #tuttotek - later_oliver : @now_elio //non vedo l’ora di abbracciarti amore mio Ti prometto che ci vedremo e che sarà indimenticabile ti voglio bene - martilovesoned : sono riuscita a vederlo cantare solo sogni appesi, l'ultima canzone, grazie ad una ragazza gentilissima che ha fatt… - tinosara32 : Ma l'evento di Ultimo di stasera sarà in diretta sul sito Live Now oppure bisogna scaricare qualche app tipo? - jflickerxs : secondo me se harry dovesse pubblicare sarà così: *foto gucci* GUCCI OUT NOW. -

Ultime Notizie dalla rete : Now sarà Kiss: un biopic dedicato alla rock band in arrivo su Netflix (curato da Stanley e Simmons) ... il simbolo universale del rock): sarà Shout It Out Loud, ossia una delle canzoni più celebri della ...nel biopic Shout It Out Loud approfondimento Paul Stanley dei Kiss debutta da solista con "Now and ...

Xbox Series S è di nuovo disponibile su Amazon Per tutti coloro che dispongono di uno schermo in 4K, ci sarà come al solito la possibilità di ... ve le elenchiamo: - Ricariche per PlayStation Store - Abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now - ...

PS Now: sarà possibile giocare in 1080p tuttoteK ... il simbolo universale del rock):Shout It Out Loud, ossia una delle canzoni più celebri della ...nel biopic Shout It Out Loud approfondimento Paul Stanley dei Kiss debutta da solista con "and ...Per tutti coloro che dispongono di uno schermo in 4K, cicome al solito la possibilità di ... ve le elenchiamo: - Ricariche per PlayStation Store - Abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation- ...