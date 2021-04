Precari da stabilizzare, duemila infermieri in coda e nessun concorso: 'Si rischia la fuga in Romagna' (Di venerdì 23 aprile 2021) URBINO - 'Le problematiche della sanità marchigiana si trascinano ormai da più di due decenni e vanno oltre la fuga del personale medico o infermieristico'. Dalibor Cvejic , Funzione Pubblica Cisl ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 23 aprile 2021) URBINO - 'Le problematiche della sanità marchigiana si trascinano ormai da più di due decenni e vanno oltre ladel personale medico ostico'. Dalibor Cvejic , Funzione Pubblica Cisl ...

Advertising

Frampyy : RT @fircisl: #Ricerca: Necessario che la Ministra @MessaCristina avvii il confronto con il Sindacato. Le OOSS sollecitano il Ministero e la… - AntonioRussoli6 : @lucianocapone @ricpuglisi Poi però se provano a stabilizzare docenti precari che da anni lavorano nella scuola vi… - Alleon76797253 : RT @ComitatoPa: Ok stabilizzare i precari, ma tramite il doppio binario, non sulla pelle di migliaia di cittadini meritevoli che non potran… - Viviana91024035 : RT @ComitatoPa: Ok stabilizzare i precari, ma tramite il doppio binario, non sulla pelle di migliaia di cittadini meritevoli che non potran… - Diego48086193 : RT @ComitatoPa: Ok stabilizzare i precari, ma tramite il doppio binario, non sulla pelle di migliaia di cittadini meritevoli che non potran… -