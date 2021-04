Pensioni invalidità: scattano i controlli sugli aumenti (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono poco chiari i requisiti per ottenere l'aumento della pensione d'invalidità. Fratelli d'Italia, con un'interrogazione parlamentare, richiede maggiore uguaglianza Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono poco chiari i requisiti per ottenere l'aumento della pensione d'. Fratelli d'Italia, con un'interrogazione parlamentare, richiede maggiore uguaglianza

Advertising

JoeWolve : @DavideRoss4 @Pox_News_Italy @lucianocapone I controlli si fanno a campione come per tutti gli altri strumenti di a… - JoeWolve : @DavideRoss4 @Pox_News_Italy @lucianocapone E come fai a sapere che ci sono stati dei furbetti se non c'erano contr… - Walter00365070 : @SecolodItalia1 Ma chi sono questi mascalzoni che fanno prendere il RDC a chi non ne ha diritto ? C'è qualcuno che… - Anja61669015 : @LUCABRAMBILLA24 @Francis22629943 @PTridico @INPS_it Luca , a che serve? A niente, e poi perché? Sono soldi degli i… - Maxprimis : @Stefani85824360 No io sono per il sostegno a chi ha bisogno qualunque sia. Fra cui : Pensioni Invalidita' Disoccup… -