Paul Gascoigne è costretto ad abbandonare l’Isola dei famosi (Di venerdì 23 aprile 2021) Isola 2021 Paul Gascoigne abbandona. L’annuncio di Ilary Blasi «le tue condizioni non ti permettono di proseguire». L’ex calciatore costretto a ritirarsi a causa dell’infortunio alla spalla avuto oltre un mese fa che sembra essere peggiorato. Un infortunio fatale per Paul Gascoigne che deve abbandonare l’Isola dei famosi 2021. Gazza, come lo chiamano i tifosi, Leggi su people24.myblog (Di venerdì 23 aprile 2021) Isola 2021abbandona. L’annuncio di Ilary Blasi «le tue condizioni non ti permettono di proseguire». L’ex calciatorea ritirarsi a causa dell’infortunio alla spalla avuto oltre un mese fa che sembra essere peggiorato. Un infortunio fatale perche devedei2021. Gazza, come lo chiamano i tifosi,

IsolaDeiFamosi : Le condizioni di Paul non gli permettono di continuare. ?? Paul Gascoigne lascia la Palapa. #Isola - laziofans : Isola, Gascoigne costretto al forfait per infortunio. “Almeno ho mangiato il gelato!”: Paul Gascoigne è costretto… - Livvy02814703 : Comunque secondo me non ha senso far partecipare ad un reality italiano un personaggio che non conosce la lingua. P… - CronacaSocial : ?? #Isola. Si ritira #PaulGascoigne. Cos'è successo all'ex campione di #calcio? LEGGI ? - _che_fatica : io me lo immagino Lazzaro che mentre sta con Elisabetta e Francesco pensa come un Paul Gascoigne :'io contento ah ah' -