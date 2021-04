Negoziati Ue-Pfizer per 1,8 miliardi di vaccini in tre anni (Di venerdì 23 aprile 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Grazie a partner affidabili”, come Pfizer e BioNTech, “la campagna di vaccinazione nell’Unione europea sta accelerando”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, oggi in visita all’impianto belga di Puurs dell’azienda farmaceutica Pfizer.Fiduciosa, la presidente ha anche ricordato che di questo passo, “avremo abbastanza dosi”, per raggiungere l’obiettivo del 70% di adulti vaccinati “già a luglio”. Inoltre, Von der Leyen ha annunciato che, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il benestare per “un aumento della capacità di produzione del sito di un ulteriore 20%”. L’ampliamento renderà lo stabilimento di Puurs “uno dei più grandi d’Europa”, ma il sito vantava già un altro primato. Infatti, è a Puurs che l’Unione europea ha cominciato a produrre, per la prima volta, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Grazie a partner affidabili”, comee BioNTech, “la campagna di vaccinazione nell’Unione europea sta accelerando”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, oggi in visita all’impianto belga di Puurs dell’azienda farmaceutica.Fiduciosa, la presidente ha anche ricordato che di questo passo, “avremo abbastanza dosi”, per raggiungere l’obiettivo del 70% di adulti vaccinati “già a luglio”. Inoltre, Von der Leyen ha annunciato che, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il benestare per “un aumento della capacità di produzione del sito di un ulteriore 20%”. L’ampliamento renderà lo stabilimento di Puurs “uno dei più grandi d’Europa”, ma il sito vantava già un altro primato. Infatti, è a Puurs che l’Unione europea ha cominciato a produrre, per la prima volta, ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Negoziati Ue-Pfizer per 1,8 miliardi di vaccini in tre anni - - Italpress : Negoziati Ue-Pfizer per 1,8 miliardi di vaccini in tre anni - blogsicilia : #notizie #sicilia Negoziati Ue-Pfizer per 1,8 miliardi di vaccini in tre anni - - CorriereCitta : Negoziati Ue-Pfizer per 1,8 miliardi di vaccini in tre anni - orsini_federico : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen annuncia negoziati con Pfizer-BioNTech per l’acquisto di 1,8 miliardi di dosi in 2022 e 2023. Produ… -