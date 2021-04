Nasa Cape Canaveral | parte la Space X Crew 2

Advertising

token_alien : RT @ESA_Italia: In vista del lancio di @esa @Thom_astro , la missione @CopernicusEU #Sentinel2 ci porta su Cape Canaveral, Stati Uniti d'Am… - ESA_Italia : In vista del lancio di @esa @Thom_astro , la missione @CopernicusEU #Sentinel2 ci porta su Cape Canaveral, Stati Un… - gerard_kieffer : RT @RaiNews: A bordo gli americani Shane Kimbrough e Megan McArthur della @NASA l'astronauta giapponese Akihiko Hoshide e il francese Thoma… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: A bordo gli americani Shane Kimbrough e Megan McArthur della @NASA l'astronauta giapponese Akihiko Hoshide e il francese Thoma… - Andyphone : RT @RaiNews: A bordo gli americani Shane Kimbrough e Megan McArthur della @NASA l'astronauta giapponese Akihiko Hoshide e il francese Thoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasa Cape

Agenzia ANSA

Alle 11.49 il lancio della seconda operativa del Programma Commerciale Crew dellacon astronauti a bordo. Il vettore Falcon 9 porterà nello spazio la navetta con 4 astronauti dell'equipaggio: Shane Kimbrough e Megan McArthur ed il giapponese Akihiko Hoshide, e per la prima ...Canaveral e' tutto pronto per il lancio della Crew Dragon 2, previsto alle 11,49 italiane ... Sul canale ANSA Scienza e Tecnica la diretta conTv, dalle ore che precedono il lancio fino all'...Alle 11.49 (in Usa saranno le 5.49) partirà la seconda operativa del Programma Commerciale Crew della Nasa con astronauti a bordo. Il vettore Falcon 9 porterà nello spazio la navetta, dopo il lancio ...SpaceX pronta al lancio: la Nasa fa la diretta video di Crew Dragon 2. Sono pronti a volare, con una capsula e un razzo già utilizzati, i quattro veterani della seconda missione della Crew Dragon. La ...