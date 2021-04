Marito violento | picchia e minaccia la moglie a Terni

(Di venerdì 23 aprile 2021) È finito in carceregiovedì sera con accuse pesanti maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, atti persecutori un 33enne originario della Tunisia, arrestato dagli agenti della 2° sezione della squadra Mobile dila. Un tunisino di 33 anni con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti,

Advertising

TerniLife : Marito violento arrestato dalla Polizia di Stato di Terni - - Umbria24 : Minaccia la moglie anche con un taglierino: arrestato marito violento - umbriajournal_ : Marito malvagio, violento e spietato, arrestato uno straniero di 33 anni - terninrete : Terni: marito violento picchia e minaccia con un taglierino la moglie, arrestato dalla Polizia #Terni… - lorenzoniadrian : Terni: marito violento picchia e minaccia con un taglierino la moglie, arrestato dalla Polizia #Terni… -

Ultime Notizie dalla rete : Marito violento

Agenzia ANSA

... hanno preso l'avvio dalle denunce della donna, una giovane italiana con la quale ha avuto una bambina, che si è rivolta alla polizia per il comportamentodel. Questo è stato ...← Maltrattamenti in famiglia, arrestatoa Terni Potrebbe anche interessarti Perugia 1416, il Rione di Porta Eburnea pronto ad eleggere la prima damaÈ finito in carcere marito violento giovedì sera con accuse pesanti maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, atti persecutori un 33enne originario della Tunisia, arrestato dagli agenti ...Marito violento arrestato dalla Polizia di Stato di Terni. Un 33enne di origine tunisina, con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e reati contro la persona ...