Advertising

Corriere : Salone del Mobile, Luti si dimette: «Non condivido la rinuncia all’edizione simbolo della ripresa» - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: In bilico il Salone del Mobile di settembre, il presidente Luti si dimette - Ale_De_Chirico : Luti si dimette, pronto lo stop al Salone del Mobile. Il pressing di Sangalli e degli albergatori - newsfinanza : Luti si dimette, Salone del mobile verso il rinvio al 2022 - AnsaLombardia : Salone del Mobile: Luti si dimette dalla presidenza. La diversità di visione sul settore alla base della rottura |… -

Ultime Notizie dalla rete : Luti dimette

Il Salone del Mobile edizione numero 60 rischia di non tenersi a settembre. Così il presidente Claudioha deciso di lasciare. Ieri l'annuncio delle dimissioni da presidente della kermesse. 'Lasciare la presidenza in un momento così delicato e complesso è una scelta dolorosa e sofferta ma non ci ...Claudiosidalla presidenza del Salone del Mobile. Lo annuncia il manager in una nota. "Si è evidenziata la volontà da parte delle aziende di rinunciare a partecipare al Salone di settembre, ...Si è creata una forte spaccatura all'interno del comitato organizzatore. E il presidente del Salone Claudio Luti, dopo ore di fuoco, martedì ha rassegnato le dimissioni. Una decisione alla vigilia del ...Alcune delle maggiori aziende vogliono rinunciare a partecipare alla prossima edizione, cosa che ha fatto infuriare il presidente Claudio Luti che ha rassegnato le dimissioni. Nei prossimi giorni ...